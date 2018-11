Fernando Alonso y Mark Webber tienen una relación de amistad de lo más cercana. Con motivo de la retirada de Webber del Mundial de Resistencia, el asturiano le quiso dejar un mensaje en el que deja entrever su posible futuro más allá de la Fórmula 1.

"Has tenido una carrera fantástica. No me esperaste allí, podría haber sido genial, pero creo que seguirás por allí y te preguntaré cosas cuando me una a tu aventura", confesó Alonso.