Alonso: "No me desperté en 1995 ni hablando en italiano; está claro que falló el coche"

Desmiente el golpe de viento: "Ni un huracán movería el coche a esa velocidad"

Fernando Alonso ha dado explicaciones sobre su accidente en Montmeló: "Bueno, todo era más o menos normal. Una contusión, fuimos al hospital en buenas condiciones. Hay un tiempo que no recuerdo en el hospital, pero era por las medicaciones que me dieron para ir en el helicóptero y para hacer algunas pruebas en el hospital. Después fue normal. No me levanté en el año '95 ni hablando en italiano ni ninguna de esas cosas que se decían. Recuerdo el accidente desde el día siguiente".

"Con el equipo hemos trabajado junto a la FIA; las tres partes hemos estado muy cerca constamente. En la información del coche no hay nada claro que saquemos de la información del accidente. Tenemos un problema de subviraje hacia la derecha, me acerqué al muro, bajé marchas... y bueno, aún tenemos que tener más información de esa parte del coche. Ahora tenemos más sensores en el volante. En la fábrica he estado trabajando en el simulador este fin de semana", dice el piloto español.



"Sabemos que este deporte es peligroso. Ves un accidente espectacular y el coche está completamente destruido y no pasa nada. A veces, das un golpe a baja velocidad y tienes más o menos lesiones. Es lo mismo en la vida normal. Llevas una vida extraña, no pasa nada, caminas por la calle y tienes un gran problema. Es algo normal y estaba preparado para la carrera, pero seguí la recomendación de los médicos. Aquí estoy para ayudar al equipo. Estamos sufriendo ahora, pero estoy aquí para ayudar y para darle a McLaren-Honda la experiencia que tenemos para recuperarnos tan pronto como sea posible", reflexiona Fernando.

Los datos no esclarecen el incidente

Alonso desmiente la primera versión de McLaren-Honda: "Ni un huracán movería el coche a esa velocidad. Se me bloqueó la dirección, pero no sabemos aún por qué. Con el equipo estuvimos haciendo comprobaciones. Hay áreas en el coche que probablemente no estaban en el nivel suficiente para ver este problema. Es un problema que podría haber ocurrido 20 años atrás. No había esta tecnología y estamos seguro de que estamos perdiendo algo en los datos del coche. No tengo dudas, no estoy preocupado".

"La confusión viene de las explicaciones iniciales, había mucho estrés, mucho interés"

"Perdí el conocimiento en la ambulancia, creo. En el accidente no lo perdí. Recuerdo que apagué la radio y desconecté el coche. Recuerdo todo, los tiempos por vuelta, que Vettel estaba delante hasta que se saltó la chicane...", cuenta el piloto de McLaren. Alonso admite que se dijeron cosas que no correspondían a lo que ocurrió por la necesidad de decir algo por parte del equipo: "Creo que ante la situación de preocupación de esos dias de tensión, había una urgencia por decir algo. La confusión viene de las explicaciones iniciales, había mucho estrés, mucho interés".

A pesar de no conocer las razones del accidente en Montmeló, se muestra confiado: "Confío totalmente en el equipo, han estado un mes examinando cada componente del coche, han hecho muchísimas pruebas. Y después de un mes soy el piloto más chequeado medicamente de la historia. No tengo más respeto por lo que hago, ya sabemos que siempre estamos en peligro".

Ferrari: un podio no es suficiente

Preguntado por si ha acertado al ir a McLaren: "Soy una de las personas más felices del mundo. Tengo un gran desafío por delante, sé que es difícil [...] Las críticas son justas porque no estamos donde queremos, pero es un proyecto a largo plazo". No lamenta irse de Ferrari: "Estoy muy contento conmigo mismo, esa es la primera victoria y persigo mi sueño. Después de 14 años en Fórmula 1 un podio o cuarta posición no es lo que busco". "Con el rendimiento que tenemos ahora mismo es muy fácil criticar mi decisión y al equipo, pero estoy muy muy feliz", apostilla.



Se perdió el GP de Australia por recomendación médica: "Creo que no elegí la mejor carrera para ver por la TV. La falta de coches y el dominio de Mercedes la hicieron algo aburrida". Sobre su estancia en el Hospital General de Cataluña: "He aprendido muchas cosas, el calor y cariño de tanta gente q ha estado pendiente de mi estos dias. Estoy muy agradecido".



Feliz de volver al coche tras el 'ok' de la FIA: "Estoy muy contento de estar aquí, Malasia ha sido siempre un buen circuito en mi carrera en la Fórmula 1. He ganado con tres equipos diferentes. Va a ser duro este año repetir esos resultados, pero estoy preparado para disfrutar"



"Tenemos que tener los pies en el suelo, no estamos en la posición que queremos. Las primeras carreras van a ser como una sesión de test. He hecho con este coche las mismas vueltas que otro compañero en un día, así que obviamente no estoy muy seguro en el coche, necesito aprender más, no sólo en la conducción sino también cuál es la aproximación de McLaren al fin de semana. Muchas cosas que aprender, un desafío grande, pero estoy preparado", apunta.