Alonso: "Parece que han pasado veinte años desde que gané el Mundial"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (McLaren), que celebra el décimo aniversario de la consecución del primero de sus dos títulos mundiales (2005 y 2006), aseguró en el Gran Premio de Japón que "ojalá" pueda repetir corona, sea en Fórmula 1 o en "otras categorías".

"Espero que me volváis a ver como campeón del mundo"

"Espero que me volváis a ver como campeón del mundo. Parece que han pasado más años de los que son, parece que han pasado veinte años desde que gané el Mundial o me lo parece a mí, por todo lo que se ha vivido y por todos los años en los que he estado aquí. En Rusia creo que son 250 Grandes Premios los que cumplo y diez años no son nada. Ojalá que se pueda repetir, si no es aquí hay otras categorías para ser campeón del mundo, así que me quedan todavía unos cuantos años", aseguró Alonso en Suzuka a la prensa española.



Respecto a la estricta actualidad, el piloto español dio apenas 15 vueltas en las dos jornadas de entrenamientos debido a la lluvia que cayó sobre el circuito nipón, siendo decimosexto (sin tiempo) en la primera y decimoséptimo en la segunda.



"A pesar de no haber rodado mucho sí que tuvimos pruebas importantes, algunas eran vitales como las de la refrigeración del cambio, que nos hizo retirar los dos coches en Singapur y aquí había algunas modificaciones y todo ha funcionado como se esperaba", comentó Alonso.



El bicampeón apuntó que, aunque hayan sido pocas vueltas, fueron "bastante útiles" aunque han tenido "algunos problemillas" y reveló que han realizado un cambio de motor.



"Ha habido un cambio de motor así que tenemos que seguir mejorando, tendría que cambiar todo para mañana y a ver en qué posición nos encontramos", agregó Alonso.



"Hemos visto hoy que el motor que había hecho sólo Spa fue el de esta mañana y no dio más de sí así que la fiabilidad no es tan fuerte como quisiéramos pero hay que confiar y ver si podemos acabar este fin de semana y salvarlo con este motor y luego ya para Rusia tendremos que tomar otras medidas y habrá que salir desde otra parte", precisó el bicampeón del mundo asturiano.



Debido al pronóstico seco para mañana y el domingo en comparación con la lluvia de hoy, la tercera sesión de mañana será clave.



"Mañana tenemos una primera sesión de entrenamientos o la sesión de entrenamientos más importante que otras veces porque tenemos muchísimas cosas que probar que no probamos. Pero es lo mismo para todos y a ver si conseguimos sacar ventaja", explicó.