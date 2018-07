Hamilton manda en los Libres 2 de Hungría con Sainz sexto y Alonso octavo

Y cuando el motor no es lo más importante se notan los brotes verdes de McLaren-Honda. La unidad de potencia japonesa no necesita dar el todo por el todo en Hungría, y eso lo están notando tanto Fernando Alonso como Jenson Button. Si el británico ha sido undécimo en los Libres 2 de Hungría, el asturiano ha logrado el octavo mejor crono, lo que le situaría en tiempos de Q3. Eso sí, Lewis Hamilton sigue en otra galaxia con su 1:23.949, un crono al que sólo se han acercado los dos Red Bull.



Ni Renault ni Honda tienen los mejores motores, eso está claro. Pero eso no quita que haya potencial en ambos coches, un potencial que se ve en pistas en las que la unidad de potencia no lo es todo. A pesar de que ha reportado ciertas 'rarezas' con los frenos que le llevaron a su garaje, lo cierto es que Alonso hace ser un poco más optimistas a las personas que forman y que trabajan en McLaren-Honda con respecto al monoplaza que tienen y que pueden tener en cuanto ese motor funcione.



Fernando se siene muy cómodo en Hungría, una de esas pistas que a buen seguro más recordará cuando su carrera profesional llegue a su fin. Con los neumáticos blandos, neumáticos que por cierto otorgan una inmensa mejoría en cuanto a los cronos, se colocó séptimo provisional para bajar a la octava en cuanto Vettel hizo su vuelta lanzada. Ahora bien, por detrás quedaron los Lotus, los Sauber y los Williams. Queda ver qué habría pasado con los dos Force India, que no salieron a pista en los Libres 2.



Por delante, más o menos los de siempre pero con incógnitas en cuanto a las posiciones. Sí, Hamilton fue el primero, pero como el motor no cuenta tanto tras él se han situado los dos Red Bull. Dos motores Renault tras el todopoderosos Mercedes y por delante de los Ferrari y de Nico Rosberg. Sorpresa, agradable sorpresa, la protagonizada por Daniil Kvyat y por Daniel Ricciardo, cuya entrada en batalla sería agradecida para dar emoción en Hungaroring. Eso sí, al final el oceánico rompió su unidad de potencia y provocó una bandera roja.



Mientras, Lewis Hamilton vivió en su mundo. Un mundo al que sólo él llegó. El de 1:23, pues sólo él fue capaz de rodar en esos segundos. Sólo él pudo bajar de 1:24 con su Mercedes con una vuelta bestial en la que pulverizó todo registro de Hungaroring y en la que le metió a Nico Rosberg, su compañero, nada más y nada menos que siete décimas. O Lewis lo hizo perfecto o Nico no estuvo ni mucho menos acertado.



Carlos sainz fue otro de los que mostró que no es una pista de motor esta de Hungaroring. El madrileño no sólo volvió a batir a un Verstappen con infinidad de problemas, sino que puso a su Toro Rosso en la sexta plaza, justo entre los dos Ferrari. Y es que ha sido esta una buena sesión para los españoles, pues Merhi también ha batido a Stevens tras no poder rodar con el Manor en los Libres 1.