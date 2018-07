Una fuga de gasolina en pista marca unos Libres 1 de Rusia liderados por Hulkenberg

Absolutamente nada se pudo sacar en claro de los Libres 1 de Rusia más que la organización del trazado de Sochi tiene que mejorar y mucho en posteriores años. Una fuga de combustible retrasó la salida de los coches y la sustancia que se empleó en pista para quitar la gasolina fue inservible para que las condiciones del asfalto mejorasen. Con tal panorama, no fue ni un Mercedes ni un Ferrari el mejor, sino que fue el Force India de Nico Hulkenberg quien lideró la tabla de tiempos con un 1:44.355.

Una pista de hielo, eso era o parecía ser el asfalto del GP de Rusia en esta primera toma de contacto con el Gran Premio. Los coches resbalaban con frecuencia, los neumáticos intermedios, y de lluvia extrema, eran los primeros en aparecer en una trazada en la que varios sectores estaban secos, y por si fuera poco al final la lluva amenazaba con hacer acto de presencia. Pocas ganas había de rodar y de arriesgar con unas condiciones que no tiene pinta que vayan a ser las de clasificación o carrera.



El nuevo motor de Alonso, 14º

Nada se pudo sacar en claro de este nuevo motor que carga Alonso en su MP4-30. Un motor que no solo es nuevo porque está recién salido de la fábrica de Honda, sino porque los nipones han gastado ya los cuatro tokens que les quedaban por utilizar. Sólo Fernando lleva estas 'mejoras', pues Jenson Button seguirá usando la configuración antigua en un McLaren que va camino de batir el récord de carreras consecutivas sin ganar.

Cómo serían los Libres 1 que a falta de diez minutos Fernando Alonso lideraba la sesión. Cómo serían los Libres 1 que a falta de quince minutos sólo había unos cinco coches con cronos válidos. Al final, ni Alonso acabó primero ni hubo sólo unos cinco coches con crono válido. Fernando terminó 14º y aunque se hicieron esperar los 'favoritos' mostraron credenciales. Eso sí, finalmente fue Hulkenberg el que se llevó el gato al agua.



Mercedes aventaja a Ferrari

Ahora bien, la lucha de titanes entre Mercedes y Ferrari fue para los plateados. A pesar de que Sochi no es Suzuka, y de que todo está más igualado entre ambos, Nico Rosberg venció a Sebastian Vettel y Lewhs Hamilton hizo lo propio con Kimi Raikkonen. Quién sabe a dónde podría haber llegado el británico si no se encuentra con el trompo de Massa y si él mismo no se hubiera salido de pista al 'resbalar' con su monoplaza en Rusia.

Aún queda duelo. Aún queda ver a qué distancia están los de Maranello de los alemanes, y aún tienen tiempo en Rusia para arreglar el desastre que ha supuesto la fuga de combustible para la imagen de su Gran Premio. Veremos si la lluvia no se entromete ahora en la lucha entre equipos, pilotos y en el trabajo que cada escudería tiene y quiere hacer antes de que comience el fuego real.