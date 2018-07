Sainz: "La gente no se acostumbra a vernos delante de los Red Bull"

Nueva brillante clasificación de Carlos Sainz en Gran Bretaña. El madrileño no sólo volvió a acceder a una Q3 por delante de su compañero de equipo, sino que además también logró superar en clasificación a Nico Hulkenberg y a Daniel Ricciardo para arrancar desde la octava posición.



Sainz admite que está muy contento por el resultado: "Estoy feliz por haber ganado a mi compañero y a uno de los dos Red Bull, además me quedé a diez milésimas de Kvyat. La gente no se acostumbra a vernos por delante de Red Bull. Todos los equipos Mercedes han dado un paso enorme desde los Libres 3 a la clasificación. Yo he sacado todo lo que he podido del coche".



El de Toro Rosso ya se pone objetivos para la carrera: "Se intentará llegar a los puntos. Si hacemos una carrera perfecta deberíamos acabar al menos en el puesto en el que empezamos. Parece que habrá entre 10 ó 12 grados menos".