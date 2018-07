Sainz: "Nos falta velocidad punta y será complicado entrar en los puntos"

Carlos Sainz no pudo acceder a la Q3 del GP de China. El español, lastrado por un motor Renault que no está a pleno rendimiento y con unos rivales Ferrari que estaban muy fuertes, se quedó en la Q2 de Shanghái y sale en carrera desde la posición número 14 de la parrilla. Eso sí, lejos de venirse abajo el madrileño ya piensa en entrar en los puntos.



No será fácil, tal y como él mismo dice: "Va a estar complicado. No tenemos velocidad punta y adelantar será difícil. Lo intentaremos como sea, eso seguro".



Sainz admite que estaba todo muy igualado: "No hemos encontrado esas tres décimas para pasar a Q3. Estaba todo muy apretado, pero los puntos se reparten el domingo y ahí entra en juego la degradación del neumático".