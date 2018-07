Hamilton domina sin apuros en los Libres 1 del GP de China con Sainz octavo

Malasia ha quedado atrás para Mercedes. Noventa minutos han bastado para dar sentido a esa afirmación y para que los plateados vuelvan a dar un gran golpe sobre la mesa en un circuito. Ha sido en China, en los Libres 1, donde Ferrari ha vuelto a ver tan lejos como de costumbre a los alemanes. Con Vettel tercero, Hamilton ha mandado con un 1:39.033 por delante de Rosberg y a más de un segundo de distancia del tetracampeón.

Todavía les queda un mundo y parte de otro a los dos McLaren para llegar al nivel de los vehículos de color plateado, pero poco a poco. Muy poco a poco, se vislumbran ciertos detalles que auguran un mejor futuro a los de Woking en su casamiento con Honda, aunque viendo el presente eso tampoco parezca excesivamente complicado. Todos estuvieron lejos de Mercedes, pero ellos más. Tan sólo Hulkenberg y los dos Manor quedaron tras Alonso.

Todo hacía indicar que en China las cosas no iban a ser sencillas debido a las largas rectas de la pista, que para un motor tan joven y con tal falta de potencia no son ni mucho menos la mejor noticia. A pesar de que por momentos Fernando llegó a situarse sexto, al final todo regresó a la normalidad de estas primeras pruebas. Button acabó en el puesto 13.



Mercedes barre a Ferrari

El objetivo sigue siendo sumar vueltas y kilómetros, pero la Q2 es la próxima misión. Lo de Q3 ya para más adelante. Y lo de las poles y las victorias de momento para Mercedes y en menor medida para Ferrari. Los alemanes han reaccionado y han traído a la pista china un nuevo alerón delantero. Y más potencia, porque vaya meneo han pegado Hamilton y Rosberg al resto de contendientes en este primer contacto con China.



La diferencia entre Hamilton y Rosberg también ha sido bastante amplía, más sabiendo que los dos llevan el mismo coche. Lewis le ha metido cinco décimas a su compañero, que de nuevo se ha mostrado algo inquieto con alguna que otra salida de pista. Ahora bien, a pesar de eso ninguno de los dos Ferrari pudo hacerles frente. Más de un segundo entre el primer Mercedes y el primer monoplaza de la 'Scuderia'.



Sainz, frente a Red Bull

Algo más de distancia hubo entre Seb y Carlos Sainz. El chaval sigue tremendamente fuerte y le da igual Malasia que China. Le da igual pisar un asfalto que no ha pisado en la vida. El madrileño, con el Toro Rosso, está compitiendo de tú a tú con Red Bull. Con los mayores de la casa. Octavo mejor tiempo para él, y le ha metido casi medio segundo a su compañero Verstappen.



No pudo Merhi hacer lo propio con Will Stevens y quedó tras él, pero como se suele decir y como por experiencia sabemos, en muchas ocasiones lo que pasa en los Libres 1 poco o nada tiene que ver con lo que sucede en el resto del fin de semana. Queda seguir aprendiendo en Manor y en McLaren Honda, y queda que Sainz corrobore en otra prueba más sus más que buenas sensaciones con el Toro Rosso. Mercedes manda, pero Ferrari inquieta.