Merhi: "En circuitos con rectas interminables siempre pasa igual, falta velocidad punta"

QUEDÓ POR DETRÁS DE STEVENS

Roberto Merhi no pudo superar a Will Stevens en Bélgica en la batalla que ambos mantienen en el equipo Manor. El de Castellón, visiblemente enfadado, se quejó de que en este tipo de circuitos siemrpe le pasa igual: "No pude hacer mucho en el primer y el tercer sector. Cuando hay rectas interminables siempre aparece el mismo problema. Falta velocidad punta".