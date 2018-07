Alonso: "Kimi perdió el coche a la izquierda y ahí estaba yo"

Poco pudo rodar Fernando Alonso con su renovado McLaren-Honda en Austria. El asturiano protagonizó un espectacular accidente nada más comenzar la carrera con Kimi Raikkonen que dejó a los dos coches inservibles y con ambos pilotos bien pero fuera de carrera. Los test pensados para esta carrera no han sido del todo positivos.



Alonso explica cómo fue el toque: "Salí muy bien, creo que estaba el 13º o el 14º. Raikkonen empezó a patinar en la curva 2 y todos nos pusimos a adelantarle por la derecha o por la izquierda, pero en cuarta o quinta velocidad perdió el coche hacia donde estaba yo. Fuimos los dos contra el muro. Fui al centro médico por la alarma del coche cuando superas los 15G y el golpe fue de 34G".



El asturiano reconoce que cuando se produjo el impacto no sabía bien dónde y cómo se encontraba: "Pensé que estaba solo en el accidente, sólo veía el cielo. Cuando acabábamos de chocar vi que había un Ferrari debajo y salí rápido para ver cómo estaba el piloto".



Fernando admite que esta semana es vital para el desarrollo del coche: "El motor está nuevo. Seguramente iba a haber sido una carrera en la que habríamos rodado los últimos. Vi que Button ha abandonado y habría hecho la prueba yo solo sin poder comparar. Ha sido un fin de semana bastante malo. Los test que hay ahora son cruciales".



Ahora bien, quizá no tengan todas las piezas que han montado para la carrera: "Tenemos otro morro, es la respuesta más importante. Algunas de las pierzas que estaban montadas igual no nos llegan".