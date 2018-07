Ricciardo: "Me he demostrado que puedo estar arriba"

Daniel Ricciardo ha hablado sobre su descalificación en Sepang: "Obviamente he tenido un poco de tiempo para superarlo, así que estoy bien ahora", dijo. "La noche del domingo fue un poco decepcionante, sobre todo cuando llegan noticias que no quieres oír y estás tratando de festejar".



"Realmente no podía escapar de ello durante 24 horas, pero después de eso me fui a casa e hice un buen entrenamiento, pasando tiempo con amigos y familia. Estuve ocupado y no pensé demasiado en ello. Tomé más los aspectos positivos que los negativos del fin de semana", dice el australiano.



Ricciardo quiere ser un aspirante al título incluso si el recurso de Red Bull ante la FIA no prospera: "Personalmente, me he demostrado que puedo correr hasta el frente. No quiero ser una maravilla de un golpe y si se obtienen los puntos de vuelta o no, todavía hay un montón de carreras hasta el final. Todavía hay mucho que hacer para mí y voy a tratar de conseguir tantos puntos como pueda este fin de semana"