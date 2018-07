Hamilton: "Estoy muy contento con el trabajo de la FIA"

Lewis Hamilton ha opinado sobre las nuevas normativas de la FIA para esta temporada: "Estoy muy contento con el trabajo que la FIA ha hecho en los últimos años. No he entrado mucho en el caso, pero soy consciente de cómo de técnico y difícil es este año".



Antes de que comience el Gran Premio de Malasia, Lewis Hamilton ha mostrado su apoyo a la FIA en el caso de la apelación de Red Bull, que considera que la descalificación de Daniel Ricciardo de la carrera de Melbourne fue injusta.



"Regularmente nos dan actualizaciones sobre aquellas cosas en las que debemos mantenernos firmes, y por suerte mi equipo hizo un gran trabajo y no tuvimos ningún problema. Pero creo que este año será un proceso de aprendizaje para todo el mundo, todos vamos a aprender y cometer errores", reflexiona el piloto de Mercedes.