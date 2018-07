Rosberg: "Estoy muy decepcionado por quedar detrás de Hamilton"

El líder del mundial de F1, el alemán Nico Rosberg, ha dicho que se ha sentido decepcionado por haber quedado en segunda posición para la parrilla del GP de España, tras su compañero Lewis Hamilton. "Estoy muy decepcionado. No me complace haber quedado segundo por detrás de Lewis. No obstante, ha sido una buena vuelta. Hay lo que hay, y mañana queda la carrera", ha señalado el piloto alemán.

"La segunda posición es sólo un entrante para afrontar con optimismo la salida en la carrera de mañana", ha añadido el piloto, que ha señalado: "A pesar de que todos los equipos hayan llegado con mejoras, nosotros hemos mantenido la distancia y este es un éxito para nosotros, porque el equipo ha hecho un buen trabajo y ahora nuestra ambición deberá hacer más amplia la distancia".

Rosberg aspira a mantener el liderato del mundial y a ganarle una carrera a su compañero, ya que después de que el inglés no acabase el GP de Australia, Lewis Hamilton le ha ganado en todas las siguientes pruebas. "Para mañana uno de los aspectos que hay que tener en cuenta va a ser la degradación de las gomas, que hoy se ha visto que ha sido importante", ha señalado el piloto alemán.