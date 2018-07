Así es la espectacular salida de Austin

El hombre de la pole tarda diez segundos hasta llegar al vértice de la primera curva. La pista es tan ancha que no admite sólo una trazada ideal; el 'poleman' tiene una y los demás pueden seguirle o no.



Vettel salió desde la pole en las dos primeras ediciones y se tiró a la izquierda para recorrer menos metros y tapar todos los huecos posibles. El hombre de la pole nunca ha perdido la posición aquí.



Fernando Alonso siempre ha ganado posiciones en la salida de Austin. El español toma la curva por fuera; recorre más metros al no cortar la curva, pero frena más tarde y puede salir con mejor tracción y más velocidad cogiendo el piano y dejando atrás a otros rivales.