Hamilton teme sus "altibajos" en China

Lewis Hamilton ha hablado en la rueda de prensa de la FIA sobre su victoria en Baréin: "Fue una carrera bastante emocionante. Tuve que pasar un tiempo en casa con la familia el fin de semana y hemos visto los aspectos más destacados. Fue interesante ver el duelo entre cada equipo y entre los compañeros de equipo. Parecía una carrera de karts. No sé si será siempre así, pero espero que haya más carreras como esa este año".

El piloto británico, segundo en el campeonato, afirmó que sería "increíble" lograr un tercer triunfo consecutivo este próximo fin de semana en el Gran Premio de China en Shanghái, cuarta prueba del Mundial de Fórmula 1, después de los logrados en los de Malasia y Baréin.

"Me ha venido bien tener un poco de descanso después de una larga temporada, pero estoy deseando volver a estar en el coche. La última carrera en Baréin fue fantástica, no sólo para nosotros como equipo sino para el deporte y estoy seguro de que no será la última vez que veremos un gran espectáculo de este año", comentó.

Lewis Hamilton, a 11 puntos de su compañero y líder del Mundial, el alemán Nico Rosberg, confesó que se encuentra "en un muy buen lugar en este momento".



"Cuando caminas por los boxes también se puede respirar la energía positiva que hay en el equipo en este momento. Todo el mundo se centra en conseguir lo máximo de estas primeras carreras y en seguir construyendo más allá del comienzo tan fuerte que hemos tenido esta temporada", comentó.

Los altibajos de Hamilton en China

El piloto de Mercedes admitió que ha tenido "algunos altibajos" en China. "Sólo he terminado fuera del podio dos veces en este circuito. Pero en mi primera temporada en la Fórmula 1 tiré el liderato de un campeonato aquí, al salirme a la gravilla en una entrada al 'pit lane'", recordó.

No obstante, señaló que este circuito de Shanghái se adapta a su estilo de conducción. "El objetivo, como siempre, es ganar y si pudiera hacerlo por tercera vez consecutiva este fin de semana sería increíble", manifestó.