Alonso termina segundo con Hamilton como el más rápido de los Libres 2 de China

Mercedes puede haber encontrado rival en China. Y ese rival es Fernando Alonso. Visto lo visto tras los Libres 1 y los Libres 2, el Ferrari no sólo va mejor que en Baréin sino que ha reducido y mucho la distancia con las flechas de plata. En esta segunda sesión, Lewis Hamilton ha sido el más rápido con un 1:38.315 seguido muy de cerca por el asturiano y por Nico Rosberg.

Pero buenas noticias para Ferrari y para Fernando Alonso. Sobre todo para Fernando Alonso. Con Raikkonen recuperándose todavía de su inactividad en los Libres 1, el asturiano ha dejado entrever que Shanghái no es Baréin y que en China el F14 T sí se está comportando como un coche competitivo. Ya fue el más rápido en la primera sesión, y en la segunda comenzó mandando.

Con la goma más dura el bicampeón no tuvo rival ni tan siquiera en los Mercedes. Primero se puso y primero siguió hasta que Nico Rosberg optó por un neumático blando que le hizo rodar un segundo más rápido que en sus primeros intentos y unas décimas mejor que Fernando. Pero Alonso, cuando usó el mejor compuesto para clasificación, se puso por delante del alemán.

Sólo Hamilton puede con Alonso

Todo gracias a un segundo sector inmenso, gracias al sector que mejor le sienta al Ferrari. Con un gran tiempo, el asturiano marcó un crono que tan sólo pudo superar Lewis Hamilton. Hace falta ver las cargas de combustible y la potencia de motor que usaron las balas de plata, pero según comenta Gené la diferencia de gasolina entre un coche y otro no debe ser muy elevada.

Y es que sólo Lewis ha evitado que el ambiente positivo se instale en el box de Ferrari en el país asiático. Hamilton vio que en los Libres 1 ni él ni Rosberg habían sido los más rápidos y decidió, de un plumazo, mejorar más de dos segundos con el neumático blando su crono con el duro. Un tercer sector brillante el que realizó el británico, gracias también al rebufo que pudo coger del Williams de Felipe Massa.

Al rebufo de Hamilton, Alonso y Rosberg estuvieron los dos Red Bull. La 'aternativa' violeta, de nuevo con Ricciardo por delante de Vettel, algo que empieza a dejar de ser una novedad. No ha estado demasiado lejos el australiano del Mercedes de Rosberg, un Mercedes que además a partir de la quinta vuelta ha comenzado a perder muchísimo tiempo debido al 'graining' de sus neumáticos.

Maldonado estrelló el Lotus

No se sabe bien si Pastor Maldonado tendrá o no ese problema. El venezolano no está teniendo ni mucho menos el fin de semana soñado en China, y es que si el Lotus ya de por sí no va bien él se ha encargado de dar un trabajo extra a sus mecánicos. En los Libres 1 se salió de pista por soltar el volante en un despiste; en los segundos directamente empotró el coche en la entrada del pit lane en una zona que Hamilton se conoce bien...

Mucho ha pasado desde ese 2007, y ahora Lewis ha dejado de ser el debutante para ser un campeón del mundo que busca su segunda corona en 2014 a bordo del Mercedes. Va de camino, apoyado en un gran coche, y para seguir por dicha senda ha marcado el mejor tiempo en los Libres 2 de China. Eso sí, Alonso se ha quedado a 0.141 de su crono... quizá sí soplen nuevos vientos en Ferrari.