Gené: "Traemos mejoras en aerodinámica, en potencia de motor y en consumo"

La F1 cambia de continente tras su paso por Barcelona y por Mónaco para trasladar la acción a Canadá. La pista de Montreal será testigo de lo que parece ser una revolución en el Ferrari F14 T y Marc Gené confirma que ciertamente el rojizo monoplaza trae alguna que otra novedad para buscar competir con Mercedes.

Aunque admite que varias de las cosas nuevas que traen son en parte por las especificaciones de la pista canadiense: "Hay cosas nuevas. Es cierto que es un Gran Premio que tenemos que diferenciar. En esta carrera hay una aerodinámica diversa, es de media carga. Parecida a la de Spa. Son alerones que no hemos visto en todo el año y que no veremos hasta Bélgica".

El catalán confirma que traen varias novedades en distintas partes del F14 T: "No son tan diferentes estas mejoras aerodinámicas de las que tenemos en otros Grandes Premios. Veremos si son o no mejores que las de nuestros rivales más directos. Hay mejoras también en el 'power unit'. Sabemos que es una pista de motor y de potencia y veremos si son más importantes que las de otros equipos".

Gené, eso sí, aclara que dichas mejoras no son piezas nuevas, sino nuevas combinaciones de mapa motor: "Cualquier pieza que puedas cambiar no la puedes cambiar porque el reglamente no lo permite. Sólo si es por un tema de fiabilidad. Estamos buscando que el coche tenga más potencia. En Mercedes tienen mucha, y sobre todo en temas de consumo. Es una pista de consumo. Creemos que hemos mejorado mucho en eso".

El de Ferrari avisa que los frenos pueden dar un disgusto a más de uno en Montreal: "El consumo va a ser un aspecto muy importante aquí. Y también los frenos, aquí sufren mucho. Quieres tener las tomas de los frenos muy pequeñas pero si te pasas puedes tener problemas con ellos".