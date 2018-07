Espectacular accidente entre Massa y Pérez en Canadá

El piloto brasileño Felipe Massa se ha mostrado molesto por la forma de conducir del mexicano Sergio Pérez denominándolo "peligroso" por el accidente ocurrido en el Gran Premio de Canadá y del cual "debe aprender" para no causar un problema mayor.



El accidente condujo a los dos pilotos a un hospital para ser examinados por los médicos. En su breve estancia pudieron hablar al respecto. "Estaba muy decepcionado con él. Le dije que se pusiera en mi lugar, porque había tenido un choque muy fuerte y sinceramente pensé que me iba a lastimar".



La Fórmula 1 ha establecido los parámetros necesarios para prevenir una tragedia: "Estamos corriendo a más de 300 km/h. Con otro coche enfrente hubiera ocurrido una accidente mayor. Desde hace algunos años tenemos una regla que dice: si un auto está por delante en uno de los costados, el otro no puede cambiar de dirección", sentenció el brasileño.



El trabajo realizado en la parte final de la carrera estaba siendo importante para Massa: "No fueron fáciles las últimas vueltas y estaba empujando muy fuerte intentando rebasar a Nico Rosberg por conseguir esa posición".