Hamilton: "El trompo me costó la victoria"

Lewis Hamilton tuvo que 'conformarse' con ser segundo en el GP de Brasil. El británico a punto estuvo de adelantar a Rosberg tras una gran carrera, pero al final entró tras el alemán cuando la bandera a cuadros ondeaba en Interlagos.



A pesar de que el vale ser tercer en Abu Dabi para levantar el Mundial, él quería más: "Podríamos haber hecho algo más. He conseguido ser un segundo más rápido pero en la curva 4 he tenido un pequeño trompo. Ha sido una carrera increíble, he tenido una parte intermedia algo complicada pero al final ha sido genial. Es un buen resultado para el equipo".

Cree que el trompo le costó la victoria: "Yo estaba yendo más rápido hasta ese punto y en esa vuelta yo llegué a estar un segundo más rápido, mientras que Nico estaba en boxes. Pensé que iba a entrar en boxes al final de la vuelta por lo que utilicé todo de los neumáticos".



El británico hace hincapié en su ritmo: "En general estoy muy feliz, he ido más rápido que Rosberg y eso se puede ver en que conseguí reducirle la distancia de siete segundos. Tengo muchas ganas de la próxima carrera".



Hamilton niega que en Yas Marina vaya a hacer nada extraño: "Pilotaré muy parecido. Intentaré mejorar, todo está en juego en la última carrera. Es increíble formar parte de la historia, todo esto se debe al gran trabajo del equipo. Hay que agradecerles el tener este coche que es tan impresionante".



Ahí se podría coronar como bicampeón del mundo, pero a pesar de los títulos él rehuye comparaciones: "Cuando mencionáis mi nombre y el de Senna en la misma frase siento un gran honor. Todo lo que él hizo me inspira en pista, es mi favorito. Ganar el Mundial no tiene nada que ver con Senna".



Lewis habla sobre cómo es jugarse el título con su compañero de equipo: "Para mí es más complicado cuando compites con alguien que lleva tu mismo coche. Es diferente a si lo haces con otro piloto".