Rosberg logra la victoria en Brasil por delante de Hamilton con Alonso sexto

Qué final de Mundial nos espera. Qué última carrera en Abu Dabi. Emoción, tensión, nervios... y al final un ganador y un derrotado. En Brasil se ha podido ver la primera de las dos entregas de la conclusión de la F1 2014, con los dos Mercedes mano a mano, cara a cara. Jugándose todo al máximo en cada curva, en cada metro de asfalto. Dando el todo por el todo en una prueba que ha terminado con Rosberg alzándose con la victoria.



Pero si alguien pensaba, por un instante, que Lewis tenía intención alguna de tirar de calculadora, y de que Nico iba a poder tener una carrera fácil, estaba equivocadísimo. Porque un campeón, como lo es él, sólo entiende el idioma de la victoria. Porque eso de ser segundo no va con alguien que busca ser el mejor del año. Hamilton, lejos de mantenerse a la espera, ha ido al máximo en Interlagos.



Tan al máximo que casi le cuesta los jugosos puntos que ha obtenido, porque su exceso de agresividad le llevó a trompear y casi a dejar su Mercedes hecho añicos contra un muro. Pero aún con eso, aún perdiendo siete segundos en esa acción, fue capaz de remontar y de hacer que todo se pusiese muy negro para un Rosberg que veía cada vez más grande la sombra plateada en su retrovisor. Y que sabía que aún quedaba mucha carrera.



Que era consciente de que cualquier error podía ser mortal para sus aspiraciones al título, aunque todo se decida en Abu Dabi. Sudor, mucho sudor, mucho nerviosismo en cada giro de volante del alemán y muchísima precaución con unos neumáticos que se degradaban a una velocidad altísima. Al final pudo colgarse el 'oro' en Brasil, tras muchas vueltas de auténtico infarto.

Alonso VS Raikkonen en Brasil

Vaya carrera que pudo disfrutar la 'torcida' brasileña, con el regalo de ver a Felipe Massa en el podio. Ni el stop & go pudo con la ilusión del de Brasil de subir al cajón de la carrera de su casa. De devolver a Williams la confianza que puso en él tras su adiós a Ferrari. Quién le iba a decir que sería al dejar la 'Scuderia' cuando se volviera a reencontrar con la felicidad del champán, pero como dijo Alonso, él es una demostración que "hay vida" tras haber vestido el rojo italiano.



La vida de Fernando, en presente eso sí, es llevar los colores de los de Maranello al menos hasta Abu Dabi. De ponerse al volante del inquietante F14 T en cada carrera y de dar el todo por el todo. Así lo ha hecho de nuevo en Brasil, donde protagonizó un duelo con Kimi Raikkonen en las últimas vueltas. Al final le pasó, pero cuando lo hizo tanto Vettel como Button estaban lejísimos.



Se ve que no hay órdenes de equipo en el box de los de Italia, porque antes de dicho envite Seb y Jenson estaban a menos de dos segundos y tras él ya nada se podía hacer. Al menos Alonso y Raikkonen pudieron dejar atrás al McLaren de Magnussen y sumar unos valiosos puntos para la lucha contra los de Woking en el Mundial de constructores.

Rosberg recorta a Hamilton

Todo quedará visto para sentencia en Abu Dabi. Nico Rosberg le ha recortado siete puntos a Hamilton y la última prueba vale doble, pero a Lewis le vale con un segundo puesto aunque gane el alemán. Eso sí, si el británico queda tercero y su compañero gana, de poco le habrá valido al ex de McLaren ganar diez carreras este 2014. Emoción al máximo en Yas Marina.