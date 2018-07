Alonso repite tercer puesto tras los Mercedes en los Libres 2 de Bélgica

Noventa minutos más de entrenamientos sobre Bélgica y la vida sigue más o menos igual. Mercedes volvió a dominar los Libres 2 sobre Spa pero en esta ocasión fue Lewis Hamilton el que se impuso a Nico Rosberg por más de seis décimas gracias a su 1:49.189. Y Alonso, de nuevo justo tras ellos. De nuevo liderando a la 'clase media' de la parrilla de F1 y haciendo soñar a todos con una segunda parte de Hungría.

Lejos de quedarse atrás conforme han pasado los minutos, y las sesiones, en el regreso a la competición, Fernando ha corroborado las buenas sensaciones mostradas en los primeros ensayos. El asturiano se ha mostrado muy seguro sobre el F14 T, tal y como ha transmitido tanto al equipo como a la afición. Su fino pilotaje en el asfalto belga es una buena señal para cuando empiece lo serio.

Eso sí, no es tan buena señal para Ferrari el hecho de que Kimi Raikkonen siga teniendo, o parezca seguir teniendo, su cabeza en el agua de playa. El finlandés, por más diferencias en cuanto al set up, no puede quedarse a tanta distancia como se ha quedado de Alonso. Más de dos segundos y medio ha habido entre ambos, y además el último campeón del mundo con Ferrari ha terminado 15º.

Hamilton, mejor que Rosberg

Lejos de la cabeza. Lejos de los dos Mercedes, que nuevamente se han repartido entre los dos las primeras plazas de tiempos de estos segundos Libres. Pero como pocas eran las milésimas que Rosberg sacó a Hamilton en los primeros noventa minutos de entrenamientos, en estos ha sido Lewis el que se ha llevado el gato al agua y ha superado a Rosberg por más de seis décimas.



Y además también le ha superado en cuanto a tanda larga, con un mejor ritmo de carrera cuando han probado con goma blanda en vueltas de simulación de carrera. Opciones tiene Hamilton de salir de Spa desde lo más alto de la clasificación del Mundial, y está demostrando que salvo que todo se tuerza en la lucha por la pole tiene mucho hecho para ser bicampeón de F1 en diciembre.



Vettel tuvo que cambiar de motor

De nuevo se han quedado los plateados sin sentir el aliento de Red Bull. Daniel Ricciardo ha logrado el octavo mejor tiempo, por detrás incluso de un Toro Rosso. Y Sebastian Vettel ni ha podido salir a pista, después de que los problemas en los Libres 1 le hicieran tener que cambiar hasta el motor de su RB10.



Habrá que ver cómo está el alemán y cómo afronta la carrera que la pasada temporada supuso el inicio de una racha de nueve triunfos consecutivos. No parece probable que lo repita este año, viendo el potencial de Mercedes, pero una sesión de clasificación loca o una carrera inesperada le pueden dar una victoria. Y en Spa puede pasar, no en vano en unos Libres 2 sin lluvia ha habido dos banderas rojas...