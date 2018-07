Hamilton y Rosberg: cara a cara

Lewis Hamilton y Nico Rosberg son dos pilotos de la parrilla que parten con ventaja para el Gran Premio de Australia y que está entre los favoritos para el Mundial de 2014. En un divertido test, Nira Juanco somete a los dos pilotos de la escudería Mercedes a diferentes preguntas de actualidad de la Fórmula 1, de su tipo de personalidad y de sueños por alcanzar.

Merdeces es el claro favorito para ganar el Mundial, según las apuestas. ¿Pondrías todo tu dinero en Mercedes?

Hamilton: Sí.

Rosberg: No, ahora no.

Tanto Hamilton como Rosberg son favoritos para ganar el Mundial. ¿Sorprendido?

Hamilton: Sí.

Rosberg: No.

¿Ser favorito es bonito o una presión?

Hamilton: Es bonito.

Rosberg: Estoy confiado, pero dependo de mi coche.



De 0 a 10, ¿qué nivel de confianza tienes?

Hamilton: 8.

Rosberg: 11.



¿Eres supersticioso?

Hamilton: No.

Rosberg: Sí. No llevaría el número 13 en el coche probablemente.



Fernando Alonso y Kimi Raikkonen o Nico Rosberg y Lewis Hamilton. ¿Cuál es la mayor rivalidad?

Hamilton: Kimi y Fernando.

Rosberg: Van a ser interesantes las dos.



¿Cuál es la pareja más fuerte?

Hamilton: Nico (Rosberg) y yo.

Rosberg: No lo sé.



¿Cuál va a ser la sorpresa?

Hamilton: Williams.

Rosberg: Yo.



¿Qué has aprendido con el paso de los años?

Hamilton: A autocontrolarme.

Rosberg: Con este deporte se aprenden muchas cosas.



¿Con qué expiloto te identificas?

Hamilton: Ayrton Senna.

Rosberg: Conmigo mismo.