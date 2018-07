Gené: "Alonso se ha adaptado mucho mejor al coche que Raikkonen"

Felicidad contenida en Ferrari tras lo visto en los primeros Libres en el GP de Australia. Marc Gené, piloto probador de la 'Scuderia', sabe aún así que será en la jornada del sábado cuando realmente veamos qué tienen y qué no tienen los coches, y en ese sentido lo cierto es que el optimismo ha crecido bastante en el box de los de Maranello.

Y es que a pesar de que los Mercedes son mejores, el catalán reconoce que lejos no están: "Es el día en el que vamos a ver la prestación del coche. El domingo no vamos a ver cuál es el coche más rápido, pero el sábado sí lo vamos a ver. Está claro que Mercedes es más rápido, pero veremos la diferencia, que es menor de lo que me esperaba".

Sobre todo es menor con Fernando Alonso, porque Raikkonen todavía está haciéndose al volante del Ferrari: "Fernando se adaptó mucho mejor al coche que Kimi. Lo hizo todo perfecto, pero Raikkonen sufrió más. Ambos llevaban más o menos el mismos set up, Kimi ha hecho más cambios en el F14T".