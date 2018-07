Los números de Vettel para ser campeón en Suzuka

El triunfo de Vettel en Corea significa que el alemán puede revalidar el título de campeón del mundo en el próximo Gran Premio si se da una combinación: ganar y que Fernando Alonso acabe noveno o peor

Vettel está "tratando de no pensar" en el tetracampeonato

Quedan cinco pruebas por disputarse (Japón, India, Abu Dabi, Estados Unidos y Brasil) y el líder cuenta con una renta de 77 puntos sobre su inmediato perseguidor con 125 en juego.

Sebastian Vettel dice que está "tratando de no pensar" en el hecho de que puede ganar su cuarto título mundial en Japón la próxima semana.



"Para ser honesto, realmente no me importa. Espero la carrera de Japón porque es una de las pistas más bonitas", dice Sebastian.



"Hay una gran cantidad de puntos para conseguir, a pesar de que todo parece que va muy bien para nosotros. Todavía hay una oportunidad para que Fernando, así que tenemos que estar atentos".

La 'Scuderia', centrada en Constructores

Ferrari se centra en el Mundial de Constructores: "Pese a que el título de Pilotos sea ahora un objetivo casi imposible, tenemos la obligación de continuar dando el máximo hasta el final del Mundial, porque aún nos estamos jugando el segundo puesto en el Campeonato de Constructores", ha dicho Stefano Domenicali.