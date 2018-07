Ferrari no castigará a Massa por desobedecer las órdenes de equipo en Suzuka

Stefano Domenicali dice que Felipe Massa no será reprendido por Ferrari por ignorar las órdenes de equipo durante el Gran Premio de Japón.

Massa corría por delante de su compañero de equipo Fernando Alonso durante las primeras vueltas de la carrera cuando su ingeniero Rob Smedley le dijo por radio a Felipe: : "Multi-function strategy A, multi-function strategy A. Now please!".

El mensaje era claro: no era sino el código para que el paulista se echase a un lado y permitiera al español que le pasara, pero Felipe, que no seguirá la próxima temporada en Ferrari, optó por hacer caso omiso de la orden. El propio piloto lo confirmó así después de la carrera.

Alonso: "No sé exactamente lo que pasó, pero cero problemas"

El director del equipo, Stefano Domenicali, fue preguntado después por el incidente , pero insistió en que no va a hablar con el brasileño sobre esta cuestión ya que el equipo tiene problemas más importantes que centrarse.

"Para ser honesto nos llevamos a casa el máximo a lo que aspirábamos y no hay necesidad de crear algo en torno a estas cosas, ya que hay otras cosas en las que tenemos que centrarnos para tratar de mejorar el coche hasta el final del campeonato", dijo Stefano.

Fernando Alonso perdió quizá una plaza en el podio por el incidente con el paulista. El español, que más tarde pasó Massa en pista, se hizo eco de la opinión de su jefe y dijo que no hay problemas entre él y Massa.

"Estamos en una carrera y da igual lo que hubiéramos hecho, porque al final habríamos terminado más o menos en las mismas posiciones porque no podíamos lograr nada más", explicó el asturiano. "Estamos tratando de hacerlo lo mejor, Felipe, yo y el equipo, para anotar tantos puntos como sea posible".

"Nunca es fácil cuando empezamos o estamos luchando por la séptima o la octava posición. Será agradable volver a los viejos tiempos de Ferrari, donde se luchaba por el primer y el segundo puesto y luego se decidía quién ganaba la carrera. O como Red Bull hace: un coche hace dos paradas, un coche hace tres paradas, y terminan primero y segundo. Esta es una vida mucho más fácil", continuó Alonso.

Felipe, indignado con el 'drive through'

Massa insistió después de la carrera en que no estaba feliz con la orden y Alonso reiteró que no estaba molesto por las acciones de su compañero: "A veces es fácil, y a veces es más difícil, sobre todo cuando el rendimiento no es genial".

Cuando se le preguntó si estaba enfadado, el español respondió: "No, en verdad no. No podemos convertir esto en un gran problema. No sé exactamente lo que pasó, pero cero problemas".

En cuanto a si el asunto sería discutido con el equipo, Massa dijo: "Siempre discutimos, seguro". Y añadió: "Pero yo estaba feliz hoy. Fue lamentable para la carrera el 'drive through' y lo que ha sucedido en la carrera. No fue por una orden, él (Alonso) me ha adelantado en la pista".