Alonso cree que Raikkonen no es más rápido que Massa

Fernando Alonso no espera que Kimi Raikkonen puede aportar un aumento de velocidad a Ferrari la próxima temporada, ya que cree que el finés no es más rápido que Massa. El español cree que las esperanzas de la 'Scuderia' para la próxima temporada están en el coche, no en lo que traiga Raikkonen.

"Para el próximo año, con Kimi, podemos hacer un muy buen campeonato para Ferrari y tratar de ganar de nuevo el máximo de puntos posible", dijo Alonso antes del Gran Premio de Japón.

"Pero creo que en términos de velocidad, Felipe no es más lento", apostilla el asturiano. "Cuando ellos corrían juntos, Felipe fue tan rápido como él".

"Por lo tanto, si tenemos un coche competitivo, vamos a disfrutar de la temporada y vamos a hacer cosas muy buenas. Si tenemos un coche no muy competitivo será muy similar a la de esta temporada, creo", dijo Fernando a Autosport.

No cambia de planteamiento

"No, no va a cambiar nada", ha asegurado Alonso al hablar sobre si cambiará su planteamiento para este fin de semana en Suzuka con respecto a Corea.

"Nosotros hacemos siempre lo que podemos. A veces somos segundos, otras veces primeros, otras veces sextos. Por tanto, vamos a intentar hacer lo mejor posible este fin de semana y a ver cuál es la posición final".

Si el español termina entre los seis primeros en la carrera, sería el piloto de Fórmula 1 que más puntos en la historia haya sumado, un récord que "sí que es importante de conseguir" para Fernando: "Es de lo poco que puedo conseguir este año ya que el Mundial se está escapando y en cuanto a otras estadísticas, están demasiado lejos alguna gente, como las poles, número de victorias, etc".



"El récord de puntos sí que es bonito, pero primero vamos a ejecutarlo y luego ya a disfrutarlo y ojalá pueda ser aquí en Suzuka coger esos puntos necesarios", reflexiona el bicampeón español.



Asimismo, Fernando Alonso no cree "de ninguna menera" que las constantes modificaciones y polémicas con las gomas de Pirelli hayan afectado en la clasificación general.

Espera unos Pirelli más seguros

"Al final los neumáticos son los mismos para todos", ha insistido el asturiano. "Tienes que adaptarte lo más rápido posible y nosotros seguramente nos adaptamos bastante bien a los del principio y luego a los de 2012 nos adaptamos un poquito peor que los demás, por tanto, eso nunca se sabe".



En este sentido, Fernando cree que "el margen de mejora está en manos de los equipos". Alonso cree, eso sí, que habría que mejorar la seguridad: "No queremos ver explosiones o problemas de seguridad como vimos en Silverstone, en Corea con Pérez, donde el neumático está desgastado, sí, pero lo que no es normal es que después de 15 o 20 vueltas bloquees en una curva y se explote un neumático a 200 km/h. Eso es lo que es un hecho y no palabras otra vez", señala el español.