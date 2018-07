Webber: "Ha sido una muy buena batalla con Alonso"

El piloto australiano de Red Bull ha alabado el esfuerzo de Fernando Alonso en el circuito de Monza, con el que ha tenido un duro enfrentamiento durante algo menos de la mitad de la carrera, yendo a su rebufo e intentando ganarle la posición.

"Ha sido una muy buena batalla con Fernando Alonso", declaró Mark Webber, que finalmente acabó tercero en el Gran Premio de Italia. "Me he sentido algo mejor al final, en la segunda mitad de carrera", añadió.

No pudo conseguir un mejor resultado debido a la incomodidad del neumático. "El neumático duro no ha sido tan cómodo pero me he sentido muy bien al final. Excelente resultado del equipo", explicó.

Por último, Webber quiso tener un guiño ante los 'tifosi' italianos de Monza. "Es mi última ocasión en Monza como piloto de Fórmula 1. Muchas gracias a todos", finalizó.