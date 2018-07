Vettel: "Ha sido duro soportar los abucheos sin haber hecho nada incorrecto"

Sebastian Vettel ya es oficial y matemáticamente trecampeón del mundo. El alemán ha ganado en India una carrera en la que ha dominado casi en su totalidad y ha sumado muchos más puntos de los necesarios para levantar el que ya es su cuarto Mundial.

El de Red Bull se quedó sin palabras: "En primer lugar me encantaría dar las gracias a las personas que hay aquí. Es una pena no poder volver la próxima temporada. No sé qué decir. Puedes decir tantas que no puedes articular palabra. Ha sido una temporada increíble. El equipo me ha dado tanta fuerza... es un placer meterse en el coche y salir a luchar por ellos. El coche ha estado impresionante durante toda la temporada".

Sí quiso comentar que ha sido duro el tener que escuchar pitos durante algunos podios: "Aunque muchos crean que lo hemos tenido a mano desde hace dos carreras ha sido una temporada muy complicada. Ha sido muy duro el hecho de que me abuchearan a pesar de que no he hecho nada malo ni incorrecto. Estar ya con gente como Prost, Fangio y Schumacher me parece increíble".

Además, Vettel tuvo palabras para aquellos que han compartido momentos con él en el pasado: "Cuando yo era pequeño siempre intento pensar de dónde vengo y desde dónde empecé. Correr en F1 estaba tan lejos... hay muchos a los que tengo que dar las gracias. Me han enseñado muchas cosas, siempre he intentado escuchar y aprender. Es increíble poder correr con los mejores del mundo y poder estar delante de ellos. Más allá de estadísticas y de números. Quizá de aquí a unos años podamos mirar hacia atrás y ver la dimensión de lo que hemos hecho".

Sobre su celebración, en la que se marcó una buena exhibición de quemar rueda, admitió no tenerlo pensado: "No he pensado en la celebración que he hecho. Me llamaron para los procedimientos estándar pero le dije que no. Normalmente no se nos permite hacer eso pero me parecía absolutamente correcto".