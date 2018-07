Hamilton: "No me estaba sintiendo cómodo con el coche, así que estoy contento"

"Ha sido increíble, alucinante, como en 2007. Ver a la gente aquí es fantástico. La vuelta va dedicada a ellos. Esperamos poder hacer algo especial en carrera. Esto se debe al equipo, han hecho un trabajo fenomenal, han mejorado el coche sin parar", ha dicho Hamilton tras lograr la pole en Silverstone.



Lewis asegura que no estaba cómodo con el Mercedes: "No me estaba sintiendo al cien por cien con el coche, así que estoy muy contento. Va a ser difícil mantener a Sebastian detrás, pero nuestro ritmo de carrera no ha estado tan mal en las últimas carreras. Espero que cuidemos los neumáticos para alcanzar un buen resultado. Voy a dar todo lo que tenga para llegar lo más arriba posible".