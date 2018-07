Hamilton: "Le he pedido trabajo a Pedro Almodóvar"

"Estoy haciéndome mayor y con la edad uno se hace más sabio. No tan inmaduro, supongo. Creo que es un paso positivo. El cambio a Mercedes es bueno para mí, es un equipo genial con un grandísimo ambiente", asegura Lewis Hamilton a Nira Juanco en Barcelona.

"Los neumáticos no van tan mal, en la última carrera remontamos"

El británico, satisfecho con su puesto en el Campeonato: "No esperaba estar tercero en el Mundial con Mercedes. Estoy muy contento, no puedo creerlo. Se lo decía a mi padre o a mi hermano: no lo puedo creer, es fantástico. Espero luchar por el Mundial, será duro porque Ferrari, Lotus y Red Bull van rápido".

Pide trabajo a Pedro Almodóvar

Coincidió con Pedro Almodóvar en un programa en Estados Unidos: "Es un gran tipo, muy divertido. Le estuve pidiendo trabajo, se lo pedí muchas veces. Me dijo que él trabaja con actores españoles y le dije, vale, enséñame algo de español".