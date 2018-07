Alonso comanda un doblete de Ferrari en unos Libres 1 marcados por el agua

Qué diferente es el clima en España. Qué variado y qué diverso. Incluso en la misma época del año. Mientras en algunos lugares la manga corta se ha adueñado del vestuario y el sol luce radiante, en Montmeló una inesperada, inesperadísima más bien, la lluvia ha hecho acto de presencia en los Libres 1 del GP de España en los que Fernando Alonso ha sido el más rápido con un crono de 1:25.252 seguido de Massa y de Jean Eric-Vergné.

Noventa minutos semiperdidos, al menos para ver el éxito o no de las innovaciones de los equipos. McLaren no ha podido probar nada, Williams tampoco... y el resto igual. Las mejoras que se esperaban y se han producido en todos y cada uno de los monoplazas no se han dejado ver de momento una sesión en la que poco o muy poco se ha podido rodar con los neumáticos de seco para comprobar si las novedades funcionan.

Así que neumáticos intermedios durante el 90 % del text, y con los intermedios tampoco se ha podido ver demasiado si los nuevos duros que Pirelli ha dispuesto para la ocasión, para Montmeló, funcionan mejor o peor que lo que se ha ido viendo en estas carreras y Grandes Premios, sobre todo en el Gran Premio de Baréin. Las gomas se han endurecido y, supuestamente, esto debería alargar la vida de las ruedas.

Alonso, el más rápido

A esperas de lo que se vea de este compuesto, lo cierto es que Alonso tiene ganas de demostrar ante el público español que este Mundial es posible y que en Barcelona comienza la remontada en este 2013. El asturiano, en su primer intento con los intermedios, ha sido el más rápido. Y conforme la pista ha ido mejorando él también ha hecho lo propio.

Y es que la trazada se ha ido secando con el paso de los minutos, lo que ha posibilitado que cuando faltaban diez vueltas todos pudieran poner los neumáticos, nuevos neumáticos con la tira naranja en ellos. Incluido Fernando, un Fernando que ha rodado hasta el último instante de sesión, como la gran mayoría de pilotos, y ha sido en el último segundo en el que ha logrado ser el más rápido de la sesión.

Además lo cierto es que el Ferrari funciona en Montmeló, al menos de momento y con lo visto en esta primera sesión en la que el agua ha sido más protagonista de lo esperado, porque tras Alonso ha estado Massa, un Massa que parecía que iba a ser el más veloz hasta que su compañero le superó en, usando términos fútbolisticos, el tiempo de descuento. Segundo Felipe. Y tercero el Toro Rosso de Jean Eric-Vergné.

Vettel, entre el tráfico

Para hallar al primer coche del equipo estandarte de las bebidas energéticas hay que irse al puesto 19, puesto en el que está el Red Bull de Sebastian Vettel. El alemán no ha tenido un día lúcido y el tráfico también le ha pasado factura. Sobre todo le ha pasado factura el encontrarse con un lento Hamilton al que a punto ha estado de llevarse puesto Esteban Gutiérrez.

Al menos lento en esa vuelta. Porque en su vuelta rápida ha podido ser sexto y de hecho ser incluso primero en el momento de marcar su tiempo. No pudo mantener dicha posición debido a los dos Ferrari, a Vergné y al empuje del Force India de Adrian Sutil y del Lotus de Romain Grosjean, que ha sido cuarto.

Más arriba que Raikkonen, octavo. Y bastante más arriba que los dos McLaren. Poco tiempo han tenido para probar sus novedades. Muy poco tiempo para comprobar si estas mejoras les valen para el que es, como ellos han dicho, su comienzo de Mundial. De momento, en este nuevo comienzo, Pérez ha sido el 13º y Jenson Button no ha rodado ni una vuelta.

Así que toca esperar. Toca esperar a que las nubes se levanten y que la lluvia deje que en los Libres 2 todo suceda como esperan los equipos y siga los cauces que sigue de forma normal en los segundos entrenamientos oficiales de cada Gran Premio. De momento, Ferrari manda en Montmeló.