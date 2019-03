Raikkonen: "Queríamos ganar, pero que Pérez me empujara no me ha ayudado"

Se decía que el gran rival para la victoria de Alonso en China era Raikkonen y así ha sido. El finlandés ha sido segundo en Shanghái y además lo fue sobreviviendo a un toque con Sergio Pérez que le dejó con el morro del Lotus tocado. Pero ni ese choque hizo que Kimi abandonara ni que se parase a cambiar el alerón delantero.

Raikkonen está contento a medias con su segunda plaza: "Al final ha estado bastante bien el resultado. Queríamos ganar, el coche se manejaba bien tras la mala salida, pero después Pérez me ha empujado y no me ha ayudado nada. Sin eso habríamos sido más rápido pero son puntos valiosos".