Alonso termina quinto en unos Libres 1 de Shanghái dominados por Mercedes

Vettel y Webber. Webber y Vettel. La batalla entre los dos pilotos de Red Bull sigue a pesar de haber pasado tres semanas desde su incidente en Malasia en pleno GP de China del que ya se han disputado los primeros Libres. Y en estos primeros Libres Webber le ha ganado el combate de tiempos a Vettel logrando el tercer mejor crono y situándose justo detrás de Rosberg y de Hamilton. Alonso ha sido quinto.

No han sido muchas las vueltas que Fernando ha rodado sobre la pista de Shanghái, una pista en la que por primera vez se prevé que la lluvia no haga acto de presencia. Sobre seco será pues la carrera y sobre seco han sido estos primeros entrenamientos, en este primer contacto sobre China. Un contacto en que el asturiano ha demostrado no estar para nada lejos de los Red Bull.

Y es que no ha tardado demasiado en situarse en los puestos altos de la tabla a pesar de salir a rodar tras más cuarenta minutos de sesión. En su primer giro se situó en quinta plaza y de inmediato mejoró superando a los entonces líderes Jenson Button y Felipe Massa. Un Massa que, por cierto, también ha mostrado la competitividad del F138.

Se prevé una, otra, buena lucha entre ambos compañeros en clasificación y en carrera, con Felipe a pleno rendimiento. Pero para batalla, o guerra más bien, la de Red Bull. Una guerra que sigue abierta, muy abierta, a pesar de que ya ha llovido lo suyo desde el famoso 'Multi 21' de la escudería austríaca en Sepang. Y, de momento, Webber ha vencido en el primer asalto a Vettel.

Mercedes cotiza al alza en China

Mark, de hecho, ha llegado a hacer algo que Sebastian no ha podido realizar en los 90 minutos de sesión, algo que ha sido el hecho de liderar los Libres 1 por un tiempo, por un corto periodo de tiempo. Porque los que tampoco se están andando ni mucho menos con rodeos ni con nimiedades son los Mercedes. Y es que en la escudería alemana quieren repetir victoria en Shanghái, como ya hicieran en 2012.

Qué mejor forma de meter miedo que comenzar mandando. Y si se puede mandar con los dos coches mejor que mejor. Eso es precisamente lo que han hecho los germanos. Primero ha sido Nico Rosberg. Segundo ha sido Lewis Hamilton. Y han sido los mejores con una diferencia de casi un segundo en el caso del teutón y de unas cinco décimas en el del británico con respecto al tercer clasificado.

Lotus no ha dado señales

Más lejos han estado los dos Lotus. Kimi Raikkonen no se ha encontrado cómodo con el E21 y ha tenido alguna que otra salida de pista a la par que un trompo que a punto ha estado de llevarse puesto a un Ferrari. Y Romain Grosjean sigue sin ser el que era la temporada pasada, al menos en una vuelta, y ha sido noveno por el undécimo puesto del finlandés.

En cuanto a McLaren, la irregularidad ha seguido siendo su constante a pesar de las mejoras llevadas a China. A Button le han hecho bien, siendo sexto. Pero a Pérez no le han hecho nada, ni bueno ni malo, y sigue estando donde ha estado en las primeras pruebas del Mundial. De hecho ha dejado 'aparcado' su McLaren justo al final de los Libres... pero lo ha dejado 'aparcado' en la tierra y golpeando las protecciones.

Por abajo, y con Ma Qing Hua sustituyendo a Charles Pic en estos Libres, el Marussia de Jules Bianchi ha sido el más destacado y el Caterham del chino el más atrasado de los cuatro. Y de nuevo, los coches rojos han superado a los monoplazas verdes de Caterham.