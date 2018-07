Fernando Alonso: "Sería genial compensar la mala suerte de otros años en Spa"

Fernando Alonso asegura que tiene la esperanza de compensar los años de desgracias en Bélgica por lograr un buen resultado este fin de semana. El asturiano nunca ha ganado el Gran Premio de Bélgica y se ha retirado de la carrera en cinco de sus nueve intentos.

Una de esas ocasiones fue el año pasado, cuando Alonso fue víctima de un accidente en la salida provocado por Romain Grosjean. "Me fue bien en 2005 cuando llegué segundo y de nuevo en la Fórmula 3000", asevera Alonso.

"Conducir en Spa es una experiencia realmente fantástica"

"Hasta ahora, nunca he tenido una verdadera oportunidad de luchar por la victoria y muchas veces me he retirado en Spa, generalmente por razones de simple mala suerte o problemas técnicos o debido a mis propios errores", lamenta. "Así que sería genial compensar la suerte este año, recogiendo todos esos puntos perdidos".

A pesar de sus registros en Bélgica, Alonso dice que el reto del circuito de Spa-Francorchamps es "especial": "Siempre se sale con adrenalina, con la forma de la pista que sube y baja y las curvas muy rápidas, todo encamina a que sea una experiencia realmente fantástica para conducir."

"Una vuelta de Spa es como veinte en cualquier otra pista en términos de la emoción y la adrenalina que genera", resume el bicampeón de F1 ovetense.



El equilibrio aerodinámico será clave

Fernando cree que la puesta a punto del F138 será clave este fin de semana: "Para la mejor puesta a punto en Spa se necesita tener un equilibrio aerodinámico significativo, porque el primer y tercer sectores están compuestos enteramente por largas rectas, donde se necesita una carga aerodinámica mínima con el fin de tener la mayor velocidad posible, y luego está el sector medio que tiene un montón de curvas donde necesitamos que la carga aerodinámica sea máxima".



"Encontrar el equilibrio adecuado es siempre muy complejo en Spa, lo que significa que este es el aspecto que vamos a priorizar en los entrenamientos libres", dice el español.