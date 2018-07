Sergio Pérez: "No ganar una carrera este año sería un fracaso total"

Sergio Pérez se ha sometido al juego imposible de Nira Juanco: "Contento en McLaren, obviamente con dificultades en estos momentos. Ha sido demasiado duro en el inicio con un coche muy díficil; las llantas no ayudan".



"La presión es normal cuando estás en McLaren y en momentos tan difíciles. Si estuviésemos ganando, también habría presión", dice el mexicano. "En Sauber haces una mala carrera y nadie se da cuenta. Haces una buena y todo el mundo se da cuenta. Pero prefiero esta presión. Sé que vamos a tener un coche ganador en algún momento", asevera.

Pérez asegura que no le duelen las críticas de la prensa británica. "No he venido aquí a reemplazar a Hamilton. Llego aquí en las peores circunstancias del equipo". 'Checo' asegura que el MP4-28 será competitivo en Barcelona.