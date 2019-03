Alonso: "No tenemos todavía el mejor coche, creo que sigue siendo el Red Bull"

"Espero seguir con buenas sensaciones aquí, consiguiendo unos buenos puntos. En ocho años siempre se ha dado bastante bien, aunque cada año cambian las cosas. He ganado en tres ocasiones aquí y en Malasia y ojalá que sea el primero de los circuitos que pongamos el marcador a cuatro", ha dicho Fernando Alonso en Baréin.

"Hay piezas que llegan aquí y nuevas para Barcelona y Mónaco. Espero que nos pongamos a la altura de Red Bull"

"Respecto a los neumáticos, yo creo que la decisión de endurecer los compuestos es para asegurar que acabamos la carrera. Pirelli si trae los blandos y los duros igual no podemos acabar ni la carrera. Supongo que es la decisión más lógica, asegurar que los coches completen la carrera", reflexiona el piloto de Ferrari.

Alonso analiza el nuevo F138: "Del coche han cambiado muchas cosas. Era imposible que el coche fuera peor que en 2012... Este año hemos tenido un coche más competitivo que nos permite estar más tranquilos en crono y en carrera aprovechar nuestros mejores puntos: la salida y la estrategia". Preguntado por la Champions, asegura que quiere una final española en Wembley.

Seguirán llegando piezas para el F138

"No tenemos todavía el mejor coche, creo que sigue siendo seguramente Red Bull viendo la carrera de China. Quizá se equivocaron con la estrategia el sábado y aprovechamos la oportunidad. Hay piezas que llegan aquí y nuevas para Barcelona y Mónaco. Espero que nos pongamos a la altura de ellos".



Sobre su 'polémica' cena con Mark Webber: "Se quiere ver polémica donde no la hay. Era una cena entre dos personas que se conocen desde hace trece años y que comparten mánager, Flavio Briatore. Si dos amigos se ven y ponen una foto está bien polemizar, pero es una cuestión vuestra. Mark tiene confianza y seguro que va a ser un rival duro".



Quiere consistencia: "Queda mucho por hacer"

Sobre su favoritismo en el Mundial: "Llegué a China y decían que me podía a la presión y que no me adaptaba a los neumáticos de este año... Justo una semana después eres apuntado como el favorito. Queda mucho por hacer, no estamos al cien por cien de nuestras posibilidades, pero otros rivales tampoco. Cuando pasen unas carreras veremos quién es el favorito. Hay que sumar puntos e intentar estar en el podio constantemente para ser candidato al título".