Raikkonen: "Tenía la sensación de que sería una gran carrera"

Qué mejor debut que una victoria. Ésa será la sensación que tiene que tener ahora un Kimi Raikkonen que se ha hecho con el triunfo en el GP de Australia en el regreso de la F1 gracias en gran parte a la poquísima degradación del Lotus E21 y que le ha hecho poder ir a una estrategia diferente que al resto de pilotos.

Algo que, según el finlandés, estaba totalmente pensado: "Ése era nuestro plan desde el principio. Tenía plena confianza en los neumáticos y queríamos ir sólo a dos paradas. Ha ido todo bien desde la salida y el coche ha estado perfecto".

Aún así, admite que el hecho de ser la primera carrera podía ser problemático para hacer predicciones: "Debería haber sido fácil, porque era la primera carrera y aún no se sabe cómo irá todo. Pero sí sabía que el coche estaba bien y tenía la sensación de que sería una gran carrera".

A pesar de las dos paradas, Kimi ha podido incluso hacer la vuelta rápida con unos neumáticos con ya bastantes vueltas encima: "Fernando estaba acercándose cuando me he relajado y había algo de tráfico y he intentado asegurarme de que si llegaba lluvia pudiera tener margen suficiente".

Con todo, Raikkonen prefiere tirar de calma: "Me siento bien siendo líder del Mundial pero sólo ha habido una carrera... esto no cambia nuestra meta ni nuestro enfoque de trabajo. Estamos contentos pero queda mucho por hacer".