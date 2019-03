Sólo Vettel impide un doblete de Ferrari en los Libres 1 del GP de Australia

Pinta bien este 2013 cuando tan sólo acaba de comenzar la temporada. Pinta mucho mejor de lo que pintaba en 2012 y aún así Alonso se quedó únicamente a tres puntos de levantar su tercer Mundial. Pero todo ha cambiado, y es que si hace un año en Australia todo eran nubes negras ese año un rayo de luz ilumina a Ferrari y en los Libres 1 sólo Vettel y su 1:27.211 han podido tener mejor tiempo que Massa y que Fernando.

Y eso que el asturiano ha tardado lo suyo en salir debido a un problema eléctrico en su F138 que le obligó a cambiar una pieza de su monoplaza. Fue el último en dar su vuelta de instalación, pero en su primer giro cronometrado dejó en nada el tiempo de los demás para colocarse en cabeza. Sin medianías. Con seguridad.

La seguridad de quien quiere ganar su tercer campeonato tras varios años de sequía provocados en gran parte por dos años estériles en Renault y por el posterior dominio de Red Bull. Pero ese dominio cada vez está más puesto en duda y ya es menor la distancia que separa a los monoplazas rojos de los violetas.

Porque Massa es un buen baremo, es una buena forma de medir dónde se encuentra el F138. Y Massa estuvo arriba, muy arriba. Segundo, justo por delante de Alonso. Y no sólo eso, sino que se movió en la misma décima que Sebastian Vettel. Ya no hay casi un segundo de distancia entre Red Bull y Ferrari. Ni entre Red Bull y el resto.

Hamilton va en serio

A pesar de eso Vettel despertó de su letargo tras un par de meses de ausencia en la pretemporada invernal para hacer acto de presencia y para dejar claro que el RB9 funciona a pesar del cambio de normativa. Al igual que Hamilton, un Hamilton que no iba de farol, que no va de farol y que no irá de farol en un 2013 que parecía un año de transición en el Mercedes pero que con la flecha de plata también se maneja a la perfección.

Cuarto ha sido Lewis. Quinto Webber, y sexto Raikkonen. Kimi y el Lotus. El Lotus y Kimi. Mucho se espera de ambos esta temporada tras sorprender hace un año gracias a su gran velocidad y mucho se espera también de Pérez en McLaren tras su paso por Sauber. De momento el mexicano sigue acoplándose, y a Button le va más el fuego real.

Al a priori esperado dominio de los cinco grandes se ha opuesto Adrian Sutil. El alemán ya tiene olvidados sus problemas discotequeros y desde que se anunció su fichaje por Force India está marcando grandes registros con el que ya fuera su equipo. Cinco décimas ha sacado a Paul di Resta en esta primera toma de contacto.

Marussia, por delante de Caterham

Por los puestos de abajo se echa de menos ver a HRT peleando con los Marussia y con los Caterham, pero Jules Bianchi puede dar que hablar este 2013. No por sus salidas de pista, como las que ha protagonizado en Australia junto con otros como Massa, sino porque el galo sabe cómo se juega a esto. De momento tanto él como Chilton, debutantes, han podido con los dos Caterham de Pic y de Van der Garde.