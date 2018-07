Vettel desata el poder del Red Bull en Marina Bay con Alonso tercero en los Libres 3

Como un rayo en la noche está Vettel en Singapur. Sebastian ha vuelto a marcar el mejor crono en la última sesión de Libres en Marina Bay con un tiempo de 1:47.947 seguido, a una distancia considerable, de Lewis Hamilton y de Fernando Alonso. El alemán parece el claro favorito para salir desde la primera plaza de una parrilla bajo la luna.

Porque cómo está Sebastian. Enrabietado. Desatado. Vettel ha dicho 'basta ya' en Singapur a las dudas sobre el Red Bull tras el GP de Italia y además de ser el más rápido en los Libres 1 y 2 ha pulverizado todos los tiempos en la tercera y última sesión de entrenamientos para dejar con la boca abierta a todos los presentes con un estilo preciso y arriesgado en una pista imprevisible.

Y eso es con lo que cuentan sus rivales, porque cada vez está más complicado quitarle la pole al alemán en Marina Bay. Con que ese estilo arriesgado le haga besar los cercanos muros en clasificación o en carrera, tal y como le ha pasado a Mark Webber en etos últimos libres, que ha tocado con su neumático trasero derecho y ha terminado por pinchar.

Hamilton y Alonso, al acecho

Ahí será el turno de los actores secundarios, como Hamilton, siempre peligroso y rápido y cualquier tipo de circuito. Y como Alonso. Fernando ha sido el tercero mejor tras Sebastian y Lewis y eso, a pesar de la distancia en las muchas décimas que le ha separado del Red Bull y las pocas del McLaren, hace ser optimista de cara a la carrera más que de cara a la clasificación, donde el alemán y el británico están por encima.

Aún así, lo positivo es que en este circuito urbano donde lo más importante es salir cuanto más arriba mejor Alonso está por encima de todos ellos menos de dos y eso siempre es bueno. Los demás están tras 'los tres mosqueteros' de la noche de Singapur y ha sido así durante todo el fin de semana que llevamos en Marina Bay.

Ni siquiera Button y Webber, que comparten coche con Hamilton y Vettel, se han mostrado muy superiores al Ferrari del asturiano. Y menos aún Lotus, con un Grosjean algo lento y un Raikkonen que se ha recuperado en los Libres 3, pero que tampoco ha podido con Fernando. Los Mercedes y los Sauber siguen siendo tan irregulares como siempre y los Force India se consolidan como la cuarta opción en esta pista.

Porque Hulkenberg marcó el cuarto mejor crono de la última sesión y porque Di Resta también está arriba, además de que el escocés viene fuerte tras su buena actuación en la tanda corta del GP de Italia. El monoplaza indio va mejorando y parece ser que serán un duro hueso en clasificación, o al menos un hueso más duro que Sauber, que Mercedes y que Williams.

Problemas en HRT

Y es que las mejoras no les ha funcionado a ninguno de ellos. Tampoco a HRT, que traía algunas piezas nuevas en esta pista para intentar acercarse o pasar a los Marussia. Pero no ha podido ser y, de hecho, tendrán una dura batalla para no quedarse fuera del 107 % viendo los tiempos que están marcando en este fin de semana tanto De la Rosa como Karthikeyan.

Narain ha podido superar a un Glock que no ha logrado rodar muchas vueltas en Marina Bay por problemas mecánicos, pero ni eso ha logrado un Pedro que no se encuentra cómodo en Singapur. Además, aparte de las dificultades que ya tienen en la escudería española, De la Rosa ha recibido una penalización de cinco puestos por cambiar la caja de cambios.

Pero en la jornada del domingo todo puede pasar. Un toque, por ejemplo. O una buena estrategia, algo fundamental viendo la duración que están teniendo los neumáticos en esta pista. Los blandos duran lo justo pero los superblandos duran una vuelta y ya hasta que empiezan a resultar ineficaces. Aunque mejoran notablemente el tiempo logrado con las ruedas de líneas amarillas, luego empiezan a desfallecer rápidamente.