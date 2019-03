Maldonado: "Cuando peleas con un piloto de la talla de Alonso, todo cambia"

"En el momento de gloria no sabía todo lo que había hecho. Es único para mí y Venezuela. He soñado demasiados años con lograr esto", cuenta el piloto de Williams a Antonio Lobato sobre su primera victoria en Fórmula 1. "Supe que ganaría la carrera desde el sábado. Estaba muy seguro y tranquilo. La estrategia era imbatible. Me impactó mucho cómo lo vivió Venezuela", asegura Maldonado.

"Disfruto mucho las carreras con Fernando, es muy profesional y correcto en pista"

Sobre su duelo con Alonso en Montmeló, Pastor dice: "Disfruto mucho las carreras con Fernando, es muy profesional y correcto en pista, un talento increíble que se ve y se siente. Cuando peleas con un piloto de esa talla, todo cambia. No es lo mismo que los pilotos que están a mitad del pelotón. Espero que sigamos teniendo duelos".

"Quisiera agradecer el apoyo de los venezolanos y de toda España. Es un país del que disfruto muchísimo; esperemos que en Valencia nos vaya como en Barcelona y que el resto de temporada sea positiva para Williams y para mí", desea el piloto.