Maldonado: "Nunca vi a un piloto que resistiera tanto a mi presión como Alonso"

Pastor Maldonado, piloto de Williams, está siendo una de las revelaciones de este comienzo de temporada de Fórmula 1 gracias a su buen manejo al volante de su monoplaza y a la evolución del coche respecto a la temporada pasada, y nuestro compañero Antonio Lobato le entrevistó en el previo del GP de Malasia.

El venezolano tiene claro cuál es su objetivo en la Fórmula 1: "Ganar. No es nada fácil, es un mundo bastante complicado. Hay que saber esperar el momento correcto y hay que prepararse para cuando llegue".

De momento se queda con una cosa de este comienzo de temporada. Y es su duelo con Fernando Alonso en la pista de Albert Park en el GP de Australia: "Aparte de disfrutar lo que trate de hacer fue aprender de Fernando lo más que pude. En todos los años que he tenido hasta ahora no he conseguido ver a un piloto que me resistiera a esa presión. Me sirvió como aprendizaje para mí también y me servirá para mi carrera".

Un duelo que hizo que cometiera un error de pilotaje y no pudiera terminar la primera carrera de la temporada, pero Maldonado prefiere mirar para adelante: "Lo positivo de esto es que debemos aprender de los errores de aprende. No es el primero que he cometido ni será el último. Toca aprender y mirar hacia adelante. Estamos en otra carrera y ahora toca recuperar lo que hemos perdido en Australia. Eso quedó en Melbourne".