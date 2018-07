De la Rosa: "El coche en carrera tiene buen ritmo, pero al clasificar nos falta un poco"

Pedro de la Rosa no ha tenido su mejor día en el que es su centenario en la F1. El español no ha conseguido domar su HRT en Monza y saldrá penúltimo por delante de un Hulkenberg que no marcó tiempos en Q1 por un problema mecánico y por detrás de Karthikeyan, siendo esta la primera vez que el indio está por delante de Pedro en clasificación.

Aún así, De la Rosa está tranquilo: "Son las carreras, no pasa nada. El coche iba mejor que en los Libres, hemos hecho mejores tiempos pero me ha faltado velocidad punta. Me he metido detrás de un Marussia para ver si ganaba algo, pero estaba demasiado cerca y se ha salido en alguna curva, por lo que he perdido tiempo".

Pedro confía en la regularidad del HRT los domingos para hacer una buena prueba en el GP de Italia: "El coche en carrera tiene buen ritmo, para clasificación nos falta un poco. Lo importante es que es regular ahí. Me habría gustado estar más adelante, pero no me ha salido esa vuelta luminosa".