Raikkonen: "No sé si sonreiré cuando gane, igual no"

Nira Juanco afronta una de las entrevistas más complicadas de la temporada: se enfrenta a 'Iceman' Kimi Raikkonen. ¿Se merecía Grosjean la sanción? "No es mi decisión, no me interesa involucrarme en esas situaciones", contesta Kimi.



Sobre su adelantamiento a Schumacher en Eau Rouge: "En cada adelantamiento normalmente siempre ganas una posición, no importa cómo sea si logras pasar. Estuvo bien".

Kimi no quiere complacer a la gente

¿Por qué está tan serio en el podio? Raikkonen no se corta: "Hago lo que quiero. No estoy aquí para intentar complacer a la gente. Hasta que no gane, no estaré satisfecho". Eso sí, apunta que no sabe si sonreirá cuando gane.



¿Se ve Raikkonen en Ferrari junto a Alonso? "Nunca sabes qué pasará en el futuro. En la Fórmula 1 se habla mucho de muchas cosas y eso no ayuda. Vosotros creáis las historias, no nosotros".