Hamilton: "Ha sido un fin de semana duro"

Lewis Hamilton ha estado impecable durante todo el fin de semana en Monza. Su actuación le ha valido para, en Q3, batir a un Alonso a medio gas por problemas técnicos en su Ferrari y al resto de pilotos y conseguir la pole por delante de Jenson Button, cu compañero en McLaren, y de Felipe Massa.

El británico reconoce que ha sido complicado: "Ha sido un fin de semana duro, pero hemos trabajado muy bien con los reglajes. Hemos hecho una vuelta medianamente decente al comienzo de la Q3 y sobre todo hemos hecho una muy buena al final. Hay que felicitar al equipo, han trabajado estupendamente".

Lewis tira balones fuera sobre si ha estado algo distraido en Italia: "No he tenido distracciones este fin de semana. He recibido mucho apoyo de mis amigos y de mi familia. De momento todo va muy fluido".