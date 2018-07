El Ferrari de Alonso se 'rompe' en la Q3 y deja la pole en bandeja para Hamilton

Y McLaren sacó su fusil con un impresionante Hamilton en la Q3. El británico ha derrotado a un rendido Ferrari de Alonso cuando más falta hacía estar a tope y ha conseguido el mejor tiempo de todo el fin de semana, gracias a su crono de 1:24.010, suficiente para salir en la primera posición en la parrilla del GP de Italia por delante de su compañero Jenson Button y de Felipe Massa. Por su parte, Alonso sale desde el décimo puesto, justo detrás del sancionado Paul di Resta.

Una pena, porque todo hacía indicar que Fernando saldría desde la pole en la casa de Ferrari. El español había sacado lo mejor de sí mismo tanto en los Libres como cuando se competía con fuego real marcando los mejores tiempos de Q1 y de Q2 y llevando la voz cantante por delante de todos y de cada uno de sus rivales, siendo incluso más rápido con los neumáticos duros que con el compuesto más blando.

Pero no pudo ser, no pude ser cuando más falta hacía. En la Q3 el coche falló por un problema mecánico en la parte trasera y Alonso no pudo más que ser décimo marcando unos tiempos por sector muy inferiores a los logrados en su fin de semana. Y es que simplemente igualando su crono en la Q1, el asturiano habría salido desde la tercera posición en Monza, pero lo único que pudo hacer en los últimos diez minutos de clasificación fue ayudar con su rebufo para que Massa sea tercero.

Hamilton y McLaren, superiores

Las cosas se complican, al menos a medias. Se complican porque en Italia es complicado, mucho, conseguir un gran resultado saliendo desde la parte de atrás de la parrilla de salida. Pero se complican menos porque cerca de él está el que de momento es su principal perseguidor en el Mundial. Vettel, a pesar de salir quinto, tampoco ha tenido su día ni en tandas cortas ni en tadas largas y está pagando la falta de velocidad de su Red Bull. Ahora toca pensar en la estrategia de carrera.

Porque lo que toca ahora es intentar que Hamilton no se acerque y no ver a Vettel y al británico acortar distancias de forma considerable en el campeonato con el asturiano. Lewis ha ido como un rayo, el McLaren ha ido como un rayo durante todo el fin de semana. Porque junto con Hamilton, sale Button, lo que permite a la escudería británica pensar en alguna estrategia conjunto y esas siempre existentes órdenes de equipo para evitar males mayores en Italia.

Eso no lo podrá usar Raikkonen. El finlandés tampoco ha estado espectacular en clasificación, pero ha sido suficiente para lograr un buen puesto en carrera y para saber que él siempre ha dado más la talla cuando se trataba de competir. Pero su compañero estará lejos. D'Ambrosio no se ha hecho con el Lotus en su debut y ha caído en la Q2, dejando evidente la necesidad de que Grosjean se controle para pasar de ser un gran piloto clasificador a ser un gran piloto en carrera.

Webber evidencia los males de Red Bull

A D'Ambrosio le acompañó Webber. El australiano evidenció en su persona todos los problemas que han tenido los Red Bull durante todo el fin de semana en este GP de Italia. Y a punto estuvo también de caer Vettel, pero se salvó por los pelos. Mal lugar esta pista de Monza para los monoplazas austriacos, todo lo contrario que para los Force India.

Una pena que Hulkenberg sufriera un problema mecánico en Q1 y no pudiera hacer absolutamente nada para pasar a Q2, porque viendo a Paul di Resta el alemán habría estado arriba. El escocés no tuvo problemas en clasificación y realizón una gran exhibición del poder de su coche, pero ese poder no será suficiente para evitar la sanción de cinco posiciones en parrilla por haber cambiado la caja de cambios. Aún asi, Di Resta sale noveno.

De la Rosa no pudo dominar su HRT

Como Nico y Fernando, HRT tampoco ha tenido su actuación más destacada en Italia. Sobre todo De la Rosa, con graves problemas con su monoplaza durante toda su estancia en Monza. Y es que por primera vez en todas las clasificaciones de este Mundial, Pedro no ha logrado batir a Narain Karthikeyan, su compañero de equipo. Y los Marussia siguen estando lejos pero, como ha dicho Alonso muchas veces, las carreras son los domingos.

Y viviremos una gran carrera en Monza, una carrera emocionante en la que pueden pasar muchas cosas viendo la cantidad de salidas de pista que ha habido en las chicanes y la cantidad de problemas mecánicos que han sufrido algunos monoplazas, como Ferrari, Red Bull y Force India. Todo está por decidir. Sigue en directo el previo y la carrera en Antena 3 y antena3.com a partir de las 12:00.