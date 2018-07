Vettel: "Todo ha funcionado como esperábamos"

Sebastian Vettel está de dulce. El alemán ha ganado por cuarta vez consecutiva en este 2012 con un gran triunfo en el GP de India y ya aventaja en trece puntos a Fernando Alonso a falta de tres pruebas para la finalización del presente Mundial.

El de Red Bull destaca la labor de su equipo y lo bien que se siente en Buddh: "Estos dos años aquí han sido increíbles. Y el trofeo es muy bonito. No sé qué pasa en esta pista pero sí que me gusta, el segundo es algo más lento pero en el resto disfrutamos. Gracias al equipo, todos ellos trabajando tan duro. No hay nada que sobresalga ni que marque la diferencia, sino todos nosotros trabajando duro".

Vettel ha logrado liderar todas las vueltas durante cuatro carreras seguidas, algo que sólo ha hecho Ayrton Senna: "Todos recordaremos a Ayrton para siempre y no sólo por sus números, sino porque fue una gran persona".

Sebastian además admitió que todo había salido perfecto este fin de semana en Nueva Delhi: "Todo ha funcionado como esperábamos. Muy orgullos y muy contento. Ahora hay que centrarse en Abu Dabi, porque queda mucho".