Controversia entre Ferrari y la India por la bandera de la Marina italiana en el coche

El Gobierno de la India ha condenado la decisión de Ferrari de llevar la bandera de la marina italiana en sus monoplazas durante el GP de este país, una decisión que la 'Scuderia' ha tomado en apoyo a los dos miembros de la Marina transalpina que permanecen detenidos la India por acabar con la vida de dos pescadores locales al confundirlos con piratas.

Así lo apunto el ministro de asuntos de exteriores indio Syed Akbaruddin: "El uso de eventos deportivos para promover un punto de vista sobre un tema que es judicial no está en el espíritu del deporte".

Vicky Chandhok, director de la Federación Internacional del Automóvil India, afirmó que no quería entrar en polémicas: "No quiero entrar en ninguna controversia política. Se trata de uno de los equipos más neutrales del mundo".

Ferrari, que ha dicho que el uso de esta bandera en el GP de Italia no tiene nada que ver con el suceso de los miembros de la Marina italiana, espera que esto se solucione pronto: "Las autoridades indias e italianas pronto encontraremos una solución a la situación". El director de Ferrari, Stefano Domenicali no quiso avivar polémicas: "Si uno mira atrás en el pasado, hemos hecho un montón de iniciativas, pero no quiero entrar en detalles".