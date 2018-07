De la Rosa: "No nos ha avisado, nos han abandonado los frenos"

El piloto español Pedro Martínez de la Rosa ha señalado justo después de que abandonara en el Gran Premio de la India a causa de un problema en los frenos en su monoplaza, salida de pista incluida, que los frenos les habían "abandonado" en una prueba en la que no merecía abandonar.



"Lástima, porque merecía acabar. Iba bien y sin ningún tipo de aviso el pedal de freno se ha ido abajo. No nos han avisado, nos han abandonado los frenos, pero por suerte donde ha ocurrido no ha pasado nada", comentó el catalán valorando la fortuna que ha tenido en la curva en la que abandonó el asfalto del Circuito Internacional de Buddh.



Abu Dabi también hará sufrir a los frenos

"Abu Dabi es otro circuito que tiene trabajo con los frenos. Creíamos que habíamos superado el problema de los frenos, pero parece que no, y habrá que seguir trabajando para solucionarlo", finalizó el Pedro de la Rosa, consciente del trabajo que les queda en el que también deberán lidiar con el exceso de calentamiento de los neumáticos.