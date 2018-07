Vettel: "Salir primero aquí es importante pero es una carrera impredecible"

Sebastian Vettel, piloto de Red Bull, se mostró cauto tras lograr la pole para la carrera del GP de Europa en Valencia: "Es importante, pero es una carrera impredecible. Será complicado, no se puede predecir qué pasará. Va a ser duro, con más calor que en clasificación y en Bahréin se vio que con este clima los Lotus y los Williams salen muy bien. Son muchas cosas que vigilar".

De todas formas, Sebastian se muestra confiado para realizar un buen Gran Premio en la ciudad del Turia: "Me he sentido muy bien durante todo el fin de semana, trabajando muy duro para poner nuevas mejores que parece que están funcionando. El margen de mi tiempo con el resto ha sido sorprendente".

Y para él la clave fue el poder usar un segundo juego de neumáticos blandos: "Lo hemos intentado al final, hemos ido al límite, no estaba seguro de poder hacer una vuelta tan perfecta y la Q1 y la Q2 no nos han gustado. Hemos luchado para alcanzar ese equilibrio que sí teníamos en los entrenamientos y que hemos ido recuperando en la calificación. Para ello, he tenido que usar el segundo juego de neumáticos blandos, sino no hubiera sido suficiente".