Vettel logra su tercera pole consecutiva en el GP de Europa con un Alonso undécimo

Sebastian Vettel sale desde la pole en el GP de Europa al parar el crono en 1:38.086, tiempo suficiente para batir a Lewis Hamilton y a Pastor Maldonado, sus dos inmediatos perseguidores en la salida de Valencia y a los que en la Q3 ha sacado más de tres décimas. El alemán destroza en una vuelta la igualdad habida en el circuito urbano de la ciudad del Turia.

Y es que de nuevo el bicampeón del mundo ha puesto Red Bull en su monoplaza más que gasolina y ninguno de los pilotos presentes en pista se ha acercado a los registros que iba marcando Sebastian. Ni Grosjean, que cometió un error en el segundo sector que le borró de la pole, ni Maldonado, con una gran vuelta, ni tampoco los dos Force India, que se cargaron toda su renta en un mal tercer sector.

Aún así los dos monoplazas de la escudería india han demostrado ser dos rivales a tener en cuenta sobre la pista valenciana. Tanto Hulkenberg como Paul di Resta han llevado un buen ritmo en los libres y en clasificación y han representado una de las mayores sorpresas hasta el momento de este Gran Premio.

Y si unos entran en la Q3 otros tienen que caer en la Q2. Tal ha sido el caso de Fernando Alonso, que se ha quedado a tan sólo cuatro milésimas de poder pelear por la pole. El español no ha estado cómodo durante todo el fin de semana con su Ferrari y saldrá desde la undécima posición, a pesar de que en la práctica entre su tiempo y el de Grosjean, dominador de esta ronda clasificatoria, hubo dos décimas.

Romain es uno de los que se postula para ser el octavo campeón en ocho carreras diferentes. Él o Kimi Raikkonen. Tanto uno como otro acecharán de cerca a los tres primeros monoplazas en la salida, y también durante toda la carrera. Porque si algo está caracterizando a los Lotus es la poca degradación de neumáticos que llevan en pista y sabiendo el calor y la humedad que habrá en Valencia será fundamental cuidar este apartado.

Un tema, el de los resultados en carrera, es algo que Michael Schumacher deberá mejorar y mucho si quiere sumar puntos en el GP de Europa. El alemán tampoco pasó, como Alonso, el corte de la Q2 y él tiene el hándicap de llevar cinco abandonos en siete carreras, por una u otra causa. Fuera de la Q3 también estuvieron Bruno Senna, Sergio Pérez, Ricciardo y un sorpredente Heikki Kovalainen, que superó la Q1 y que saldrá por delante del piloto australiano de Toro Rosso.

Webber se quedó fuera en la Q1

Si Vettel fue la cara en Red Bull, la cruz fue Webber. Y es que la principal sorpresa de la Q1 no fue que los grandes se quedaran lejos de las primeras plazas y que Maldonado liderase la ronda clasificatoria, o que Kovalainen no cayese eliminado, sino que Mark Webber no consiguiese superar el corte para pasar a la Q2. El australiano de Red Bull tuvo muchísimos problemas en los Libres 3 y casi no pudo probar su monoplaza en Valencia. Ni siquiera los neumáticos blandos salvaron a Webber.

Tampoco se pudo hacer nada por Glock, que no participó en la sesión por un problema estomacal y lógicamente se quedó fuera para salir, salvo sanciones, desde la última plaza en la parrilla del GP de Europa. Y justo delante de él tendrá a Charles Pic, su compañero de equipo, porque nuevamente los HRT de De la Rosa y de Karthikeyan están por delante de los dos Marussia.